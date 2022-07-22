 

А теперь поспорите? – Личное мнение

22.07.2022, 18:30, Разное
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Сейчас будем рассуждать объективно и честно все вместе, хотя обычно правду говорю я, а вы со мной спорите.

Исполнительница из нулевых Бьянка была, хоть и склонна к полноте, но симпатична. Это — объективно было так:


Фото: Соцсети

Теперь Бьянке нет и сорока, но выглядит она — смотрите выше на фото.

Лишний вес никого не красит, это тоже правда. Но тут речь не о красоте — на фото будто два совершенно разных человека!

Одна была красивой, чуть полноватой. Было бы ей лучше без 5-10 кг? Очевидно, что это так, но не критично.

Теперь же, после концерта в Питере, многие просто не узнали исполнительницу из прошлого. Какая-то баба — ничуть даже не симпатичная.

И — нет, дело, конечно, совсем не в возрасте.

https://t.me/lenamiro/11990

Один и тот же человек, но как по-разному он выглядит — с лишним весом и без него. И с вами — вы не исключение! — всё то же самое, всё точно так же.

И ладно б, лишний вес был чем-то сродни диагнозу. Так нет ведь, чаще всего — это личный выбор человека.

Жрать или не жрать в три горла? Решайте сами. Я лишь показала наглядно, что делает с вами жир.

А теперь — объективно и честно! — скажите мне, сколько в лично у вас лишних кг?

Источник: Лена Миро



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