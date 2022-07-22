Симоновскую набережную Москвы продлят до ТТК

В российской столице продолжаются работы по благоустройству берегов

Москвы-реки. Программу модернизации можно условно разделить на два этапа. На первом специалисты стараются привести в порядок исторические набережные, их главная цель – сохранение архитектурных ключевых

элементов. Второй этап заключается в строительстве новых набережных, которые могут стать для местных жителей прекрасным местом отдыха у воды. При этом власти города решают еще одну проблему, заключающуюся в оптимальном использовании бывших промзон и полузаброшенных территорий.

Ярким пример является Симоновская

набережная. Проект ее строительства правительство Москвы утвердило в прошлом году. Власти приняли решение с помощью новой береговой зоны продлить Крутицкую набережную до Третьего транспортного кольца. В рамках реконструкции специалисты намерены проложить вдоль набережной широкие тротуары с пешеходной и велосипедными зонами.

Как подчеркнул руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, реконструкция Симоновской набережной на участке от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца выполнена на треть.

“Строители прокладывают внешние инженерные сети, убирают старое асфальтобетонное покрытие и разрабатывают грунт для устройства основания земляного полотна”, – отметил глава ведомства.

Кроме того, по словам чиновника, специалисты параллельно занимаются строительством подземного пешеходного перехода напротив жилого комплекса “Ривер Скай” около “Симоново” на Москве-реке.

Рафик Загрутдинов также уточнил, что Симоновская набережная строится по новому стандарту. Подобные объекты по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина возводят со значительным отступом от береговой линии, что по словам главы департаменты, позволяет организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок.

“К строительству трехкилометрового участка Симоновской набережной от ЖК “Ривер Скай” до ТТК планируем приступить до конца года”, – добавил чиновник.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы также уточнили, что новый участок набережной должен обеспечить транспортное обслуживание жилых кварталов и стадиона “Торпедо” имени Эдуарда Стрельцова, реконструкцию которого планируется завершить в 2023 году.