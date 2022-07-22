Эстонцы пытаются приспособиться к небывалой инфляции

Эстония столкнулась с самой высокой инфляцией в еврозоне: в июне она составила 22 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как передаёт NTD, цены выросли на все основные товары, поэтому жители страны меняют кулинарные привычки и реже пользуются личными автомобилями.

Эстония столкнулась с самой высокой инфляцией в еврозоне. В июне она составила 22 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены выросли на все основные товары.

КАТРИН РИИСАЛУ, сотрудница Selver: Больше всего подорожал картофель — на 127 процентов. Кроме этого, масло, яйца, мясо, сыр и молоко — все основные продукты, которые люди покупают. Всё потому, что электричество в Эстонии очень дорогое. Также нужны бензин и топливо для перевозки.

Чтобы справиться с резким скачком цен, жители Таллина меняют кулинарные привычки и реже пользуются личными автомобилями.

ТОНУ ЛИВАК, житель Таллина: Недавно я унаследовал дом от матери, примерно пять лет назад. И в прошлом году счёт за декабрь был 590 евро. Я работаю на полную ставку и зарабатываю 1200—1300 евро. Так что пока очень сложно. Цены на продукты тоже очень выросли.

ГЕРДА ТИЛК, жительница Таллина: Я не езжу на машине так часто, как раньше. Купила велосипед и езжу на нём. В магазинах ищу скидки и так далее. Пытаешься сэкономить на простых вещах.

Основная причина инфляции — рост цен на топливо и газ. Экономисты говорят, что в Эстонии подорожание этих энергоносителей ощущается быстрее, чем в других европейских странах.

КАСПАР ОЙЯ, экономист: Мы увидели это в наших счетах за электричество. В Эстонии большинство энергетических контрактов нефиксированные. То есть рост цен на панъевропейской бирже электроэнергии сразу отразился на ценах на электроэнергию для потребителей. В остальной Европе на это уйдёт время.

Правительство, которое избрали совсем недавно, обещает увеличить необлагаемый налогами минимальный доход до уровня минимальной заработной платы. Это поможет людям оплачивать счета за электричество и газ.

Дата выхода в эфир 22 июля 2022 года.