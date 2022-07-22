В Кировской области оказали помощь ребенку, выпавшему из окна
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Об этом пишет Progorod43 со ссылкой на местных полицейских.
Это произошло в четверг, 21 июля. Мальчик, который находился без сопровождения родителей, открыл окно и упал на улицу.
По данным правоохранителей, семья не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.
Ранее “URA.RU” сообщало, что челябинская школьница поймала ребенка, выпавшего из окна третьего этажа жилого дома.
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