В Кировской области оказали помощь ребенку, выпавшему из окна

Об этом пишет Progorod43 со ссылкой на местных полицейских.

Это произошло в четверг, 21 июля. Мальчик, который находился без сопровождения родителей, открыл окно и упал на улицу.

По данным правоохранителей, семья не состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее “URA.RU” сообщало, что челябинская школьница поймала ребенка, выпавшего из окна третьего этажа жилого дома.