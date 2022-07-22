Эксперт считает, что за владельцами экзотических животных нужно следить

Московских владельцев экзотических животных необходимо контролировать, поделился своим мнением с РИА Новости начальник управления сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

Ранее обезьяна напала на мытищинского ребенка на улице. Девочка была доставлена в больницу, возбуждено уголовное дело. Сергей Бурлаков, депутат Государственной Думы, представляющий “Единую Россию”, заявил, что побег диких животных должен быть взят на законодательный уровень, а владелец животного должен быть арестован.

Они должны быть под контролем. Содержание некоторых животных в домашних условиях было запрещено. Однако мы разъяснили, что любое животное, приобретенное после 20-го года, имеет право на пожизненное содержание. Мы также лицензировали содержание животных в цирках, зоопарках и так далее. Владельцы оставляют животных, таких как тигры, ядовитые змеи, крокодилы-львы, без контроля”. сказал Бурмистров.

Он заявил, что эти животные не являются обязательными и что городские власти часто сталкиваются с той же проблемой.