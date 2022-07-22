 

Карякин: Отказ Карлсена играть за шахматную корону Непомнящего не является политическим

22.07.2022, 17:50, Разное
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“Не нужно искать в этой ситуации политический подтекст, тем более что позиция Яна Непомнящего, скажем так, не очень понятна в свете нынешних событий. Если ты не обыгрываешь чемпиона мира по шахматам, значит, ты не чемпион”. KP Sport цитирует слова Карякина: “Посмотрим, что будет”.
20 июля Карлсен заявил, что отказался играть против Непомнящего в борьбе за звание чемпиона мира по шахматам. По словам норвежца, он принял это решение, потому что ему не хватало мотивации.

Противостоять россиянину будет Дин Лижэнь, китайский кандидат, занявший второе место в турнире претендентов.

Непомнящий стал победителем турнира претендентов и должен был встретиться с Карлсеном в матче за шахматную корону. Этот титул скандинавский гроссмейстер защищал четыре раза. В 2021 году он проиграл Непомнящему финальный матч.



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