 

Кейт Миддлтон за осознанное потребление. Одежда, которую герцогиня надевала не единожды

22.07.2022, 17:37, Разное
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Монаршая особа может позволить себе каждый день менять образы, но она подает хороший пример своим поклонникам, выбирая осознанное потребление. Мы составили фотоподборку лучших нарядов герцогини, которые она надевала не единожды.

Клетчатое платье Zara

Стильный и в то же время сдержанный образ, который дополняют классические лодочки на шпильке. Еще одна интересная делать в наряде Кейт – бант. Он придает образу женственности.

Красное пальто

Герцогиня дважды надевала это пальто – в 2018 и в 2020 году. Крой пальто удачно подчеркнул стройную фигуру Кейт, а шляпка придала образу легкое кокетство.

Твидовый костюм

Если вы уже задумываетесь над покупкой одежды на осень, то обратите внимание на этот образ Кейт. Твид вернулся в моду и пока не планирует сдавать свои позиции.

Яркая фуксия

Герцогиня выбрала костюм с юбкой цвета фуксии для посещения оперного театра, а также для встречи с писателями. Туфли и сумочка красиво дополняют образ, и сам наряд выглядит очень стильно. Кейт удалось прекрасно обыграть цвет фуксии!

Романтический образ

Легкое и женственное платье – отличный выбор для жаркого лета. Свой образ Кейт дополнила маленьким клатчем и украшениями.

Классический красный костюм

Герцогиня надевала этот классический костюм с черным поясом на несколько официальных выступлений.

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Платье-пальто

Кейт надевала платье-пальто в апреле 2014 года и в мае 2016 года. Строгий и в то же время классический наряд.

Игривый образ

Платье из легкой ткани со свободным кроем герцогиня несколько раз надевала во время своей первой беременности. Немного непривычно видеть Кейт в коротком платье, но надо признать, что ей очень идет!

Платье-футляр

Герцогиня Кембриджская надевала это ярко-синее платье-футляр с коротким рукавом на официальные мероприятия не единожды. Классический образ, который будет хорошо смотреться как в офисе, так и в ресторане или музее.



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