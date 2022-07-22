 

Робот-шахматист из Дагестана победил гроссмейстера нокаутом

22.07.2022, 17:32, Разное
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Судейская коллегия досрочно прекратила матч между индийским гроссмейстером Раунаком Садхвани и роботом-шахматистом «Бадих» после того, как искусственный интеллект отправил человека в нокаут.

Робота Бадиха создали аспиранты Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ). Уникальность устройства – в его программном обеспечении. Машина проводит молниеносный анализ шахматной партии и выбирает кратчайший путь к победе, не ограничиваясь пределами доски. Когда робот обыграл всех шахматистов Махачкалы, аспиранты вызвали на матч одного из самых молодых гроссмейстеров мира, 16-летнего индийца Раунака Садхвани.

– Имя «Бадих» означает «Совершенный». Чтобы доказать его совершенство, мы вызвали на бой гроссмейстера с рейтингом 2611. Несмотря на свою молодость, Раунак – очень сильный шахматист. И он проиграл нашему Бадиху, нашему красавчику! – заявил аспирант ДГТУ Абубакр Сулейманов.

Матч Садхвани – Бадих должен был состоять из 12 партий. В первой партии индиец играл белыми. Видимо, надеясь легко обыграть робота, он использовал несложный полуоткрытый дебют – вариант Паульсена. После третьего хода возникла острая интересная борьба, из которой Бадих вышел победителем – индиец рухнул на ковёр и смог встать лишь через 16 минут. Рефери – ректор ДГТУ Нурмагомед Суракатов, зафиксировал нокаут.

– Бадиху одновременно присуждена победа нокаутом в партии и техническая победа в матче, поскольку тренер Садхвани отказался от дальнейшей борьбы, – объявил ректор.

Руководство ДГТУ разослало приглашения на бой с Бадихом действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену и претенденту на этот титул Яну Непомнящему, однако пока ответов не получило.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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