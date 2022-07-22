Скандалы: «Дочка» «Белоруснефти» заплатит за нелегальную добычу нефти в ЯНАО

«Янгпур» ищет 1,6 миллиарда на Кипре

В ЯНАО структура белорусской государственной компании «Белоруснефть» стремительно обрастает крупными конфликтами, связанными как с нефтедобычей, так и с кредитными ресурсами. Нефтяная компания «Янгпур» в настоящее время в суде пытается разорвать сделку со Сбербанком, который, в свою очередь, намерен взыскать с оппонентов сотни миллионов рублей в рамках договора хеджирования. При этом участники рынка указывают и на другие крупные разбирательства белорусов, сопряженные с купленной в прошлом году «Пурнефтью».

После принятия решения о слиянии активов и, вероятно, проведения внутренней проверки вскрылось, что кипрский офшор, официально никак не связанный с юридическим лицом, задолжал нефтяникам более 1,6 миллиарда рублей в рамках некоего кредитного договора. Эти средства компания пытается получить в арбитраже, но разбирательства затягиваются в связи с иностранными корнями ответчика. Параллельно структура «Белоруснефти» вынуждена решать экологические проблемы – компания подготовила план реабилитации территории и шламовых амбаров с крайне токсичными отходами в тундре, но он уже вызвал серьезный скепсис у наблюдателей и экологов.

Арбитражный суд города Москвы в сентябре рассмотрит спор между Сбербанком и ямальской «дочкой» республиканского унитарного предприятия «Белоруснефть» – НК «Янгпур». Инициаторами процесса стали нефтяники, которые потребовали признать сделку с финструктурой недействительной. Более того, истец настаивал на введении обеспечительных мер в виде запрета ПАО «Сбербанк» списывать денежные средства по сделке хеджирования от 29.09.2020 до вступления в силу решения суда. В качестве обоснования ходатайства было заявлено, что ситуация повлияет на финансовое состояние компании, а в случае победы в суде вернуть средства будет проблематично.

Судья, впрочем, не нашел оснований для удовлетворения ходатайства нефтяников, но при этом принял встречный иск от госбанка, который потребовал от «Янгпура» выплатить ему более 511 млн рублей. «Правда УрФО» направила запросы обеим сторонам конфликта, но на момент публикации материала ответа не последовало.

Нельзя исключать, что денежные средства Сбербанка привлекали для обустройства скважин на территории ЯНАО. В 2021 году ямальская прокуратура вскрыла факт незаконного использования незарегистрированного после строительства трубопровода. Между тем инфраструктура оказалась не единственным объектом для добычи нефти, который белорусы использовали нелегально. К примеру, Арбитражный суд ЯНАО трижды удовлетворил требования природоохранной прокуратуры о выплате административных штрафов за нелегальное использование незарегистрированной в госорганах инфраструктуры кустовой площадки Метельного месторождения (Известинский лицензионный участок).

«Компания произвела строительство площадки скважины №813 Метельного месторождения и газопровода от площадки скважины до узла учета газа. Указанные объекты введены в эксплуатацию в 2018 году и с момента ввода в эксплуатацию используются для добычи и транспортировки углеводородного сырья», – говорится в материалах суда. При этом разрешение на ввод объектов в эксплуатацию было получено лишь в конце 2020 года.

Участники рынка, в свою очередь, указывают и на другие крупные финансовые издержки, которые в настоящее время вынуждена нести компания с белорусскими корнями из-за покупки еще одного ямальского актива – ООО «Пурнефть». Напомним, летом 2021 года стало известно о предстоящем преобретении белорусами частного нефтедобывающего актива с несколькими лицензиями на нефтегазовые месторождения на территории ЯНАО. Компания «Пурнефть» занимается поиском, разведкой, добычей нефти и попутного нефтяного газа на Усть-Пурпейском лицензионном участке, которое примыкает к Известинскому месторождению белорусов. Стороны долго вели переговоры о предстоящей продаже, причем сделку обсуждали даже на уровне президентов государств. При этом «Белоруснефть» не раскрыла конечного бенефициара продавца.

Уточним, основателями актива в 2007 году называли структуры, связанные с группой «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Позже компанию передавали инвестиционному банку «Кит Финанс» и связанным с ним структурам, потом собственниками значились ООО «Сапсан» и бывший директор предприятия Евгений Бурыкин. Официально с 2014 года и до момента продажи «Пурнефтью» владел офшор «Некаренто Холдингз ЛТД» (Кипр).

Именно связь с кипрскими офшорами, по данным юристов, лишила «Пурнефть» более 1,6 млрд рублей. Через два месяца после запуска процесса реорганизации с сохранением лишь одного юрлица (стартовал в конце марта 2022 года) компания подала исковое заявление к кипрскому NIKALMA HOLDINGS LIMITED с требованием выплатить 1,672 млрд рублей во исполнение обязательств по договору займа. Арбитражный суд Москвы в июле начал рассмотрение этого дела, но вынужден был прервать процесс до декабря 2022 года, так как истец не смог подтвердить факт надлежащего уведомления ответчика. В настоящее время суд направил ответчику пакет документов с материалами дела через компетентные органы республики Кипр.

Помимо финансовых конфликтов, белорусы получили и экологические проблемы, на решение которых нужны немалые средства. В настоящее время «Янгпур» объявил о старте общественных обсуждений ОВОС проекта «Рекультивация земель, нарушенных в результате размещения нефтесодержащих отходов на объектах размещения отходов по объекту «Рекультивация нефтешламовых амбаров Усть-Пурпейского лицензионного участка».

По данным оценки, речь идет о реабилитации территории и шламовых амбаров, которые расположены рядом с четырьмя отработанными ранее нефтяными скважинами в Пуровском районе ЯНАО. Согласно проектной документации, компания рассчитывает в 2023 году привести в условно нормативное состояние участки лесного фонда, на которых расположили буровые шламы. Открытым в сложившейся ситуации остается вопрос, согласится ли экологическая общественность и представители надзорных органов на предложенную технологию реабилитации территории.

В частности, вместо полного вывоза техногенного грунта с территории шламовых амбаров, компания рассчитывает снять лишь небольшой слой уничтоженной шламами почвы. На его место завезут торф и песок, в который планируется высадить разнотравье.

Стоит отметить, что разработчики проекта признают, что в шламохранилищах накоплены отходы производства, содержание опасных веществ в которых в разы превышает ПДК и фоновые показатели на примыкающих к производственной площадке участках тундры. «Содержание хрома во всех пробах грунта значительно превышает установленный норматив. Превышения варьируют от 106 ПДК до 1500 ПДК. Согласно критериям оценки степени загрязнения почв неорганическими веществами, все исследуемые грунты характеризуются очень сильной степенью загрязнения», – говорится в материалах ОВОС. Общественные слушания данного проекта намечены на 2 августа.

Оригинал материала: “Правда.УРФО”