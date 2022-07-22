 

Мнение: Арифметика беженства

22.07.2022, 17:20, Разное
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Прием беженцев из Украины – это не только гуманитарная миссия. Это еще и деньги.

Распоряжением премьер-министра России из резервного фонда правительства выделяются вполне серьезные суммы. 913 рублей в сутки за проживание одного человека в пунктах временного размещения и 415 рублей за питание. Всего – 1,28 млрд рублей.

Беженцев из Украины, оказывается, развезли по 54 регионам России. Это видно из сумм, выделенных на компенсацию проживания и питания беженцв.

Больше всего бюджетных денег будет направлено в Ростовскую (183,8 млн рублей), Воронежскую (148,6 млн рублей), Ленинградскую (145,1 млн рублей), Пензенскую (75,7 млн рублей) и Самарскую (64,5 млн рублей) области, меньше всего выделят Новосибирской области (398,4 тыс. рублей), Карачаево-Черкесии (231,1 тыс. рублей) и Марий Эл (240,4 тыс. рублей).

На снимках: В апреле в Татарстан привезли 502 человека из Мариуполя. Беженцев разместили в санаториях «Санта» и «Васильевский» в пригороде Казани, в набережночелнинской «Жемчужине» и общежитии «КАМАЗжилбыта». Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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