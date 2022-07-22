Департамент здравоохранения Херсонской области получил 350 тонн медикаментов от России

Департамент здравоохранения Херсонской области получил в качестве гуманитарной помощи от РФ 350 тонн медикаментов, все медицинские учреждения Херсонщины будут полностью снабжены необходимыми лекарственными препаратами и расходными материалами для оказания бесплатного лечения гражданам области.

Начальник Департамента здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев от лица всех жителей Херсонщины поблагодарил президента РФ Владимира Путина, правительство РФ и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко за гуманитарный груз и за осуществление доставки медикаментов в кратчайшие сроки. Также выразил особую благодарность за оказание всевозможной помощи нашему региону, говорится в Telegram-канале Департамента здравоохранения Херсонской области.

«Мы переходим на новые рельсы оказания медицинской помощи – в Херсонской области медицинская помощь будет бесплатной», – сказал Ильмиев.

Напомним, что медицинские учреждения Херсона и Херсонской области работают в штатном режиме и оказывают бесплатное лечение всем жителям области.

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