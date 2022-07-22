В Стамбуле подписано зерновое соглашение
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Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки, документ подписан в ходе встречи министра обороны Сергея Шойгу и генсека ООН Антониу Гутерриша.
От РФ подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции – глава военного ведомства Хулуси Акар. Соглашение подразумевает создание зернового коридора на Черном море.
На встрече Гутерриш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности, в Закавказье, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
«Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», – сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что сейчас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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