 

В Стамбуле подписано зерновое соглашение

22.07.2022, 17:10, Новости дня
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Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки, документ подписан в ходе встречи министра обороны Сергея Шойгу и генсека ООН Антониу Гутерриша.

От РФ подпись под документом поставил министр обороны Сергей Шойгу, от Турции – глава военного ведомства Хулуси Акар. Соглашение подразумевает создание зернового коридора на Черном море.

На встрече Гутерриш отметил большой опыт главы российского военного ведомства в миротворческих операциях, в частности, в Закавказье, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

«Рад вас видеть, господин Шойгу. Я хорошо помню, как вместе с вами мы эффективно решали вопросы восстановления мира и безопасности в Закавказье», – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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