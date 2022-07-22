 

Эрдоган назвал сроки начала работы зернового коридора

22.07.2022, 17:10, Новости дня
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Зерновой коридор начнет функционировать в ближайшие дни, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.

В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.

В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.

Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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