Эрдоган назвал сроки начала работы зернового коридора
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Зерновой коридор начнет функционировать в ближайшие дни, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и РФ по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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