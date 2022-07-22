 

Жилой квартал и технопарк: Собянин утвердил проект реконструкции промзоны “Курьяново”

22.07.2022, 16:54, Разное
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После 90-х Москве досталось большое количество промзон, утративших былые индустриальные мощности. Долгое время они пустовали или использовались в качестве складов и свалок.

Последние годы проблемой заброшенных территорий озаботились всерьез. Для их реконструкции разработали программу “Индустриальные кварталы”. Депрессивные промзоны перестраиваются в современные городские пространства с офисами, высокотехнологичными производствами, жильем и социальными объектами.

В ближайшие годы преобразится территория промзоны “Курьяново” в районе Печатники на юго-востоке столицы. С севера она ограничена улицей Гурьянова и Москвой-рекой, с юга проходит проектируемый проезд № 5112, на востоке пролегает улица Шоссейная, с запада – природная зона. Четверть территории промзоны занимает складской комплекс “Печатники”.

Утвержденный мэром проект предусматривает строительство 350 тысяч квадратных метров жилья, школы на 775 мест, детских садов на 350 мест, многофункционального и офисного центров и многоуровневых паркингов.

Некоторые объекты промзоны реконструируют. Там создадут новый цех и производственный технопарк. Будет создано 4,8 тысячи рабочих мест.

Улицы вокруг промзоны реконструируют. Проектируемый проезд № 5112 расширят до четырех полос и установят четыре светофора, там организуют велопешеходные дорожки, установят современные остановки общественного транспорта.

В районе появится новая улица длиной 730 метров. Она пройдет от тупика до Проектируемого проезда № 5112. Там появится конечная станция для наземного общественного транспорта и отстойно-разворотная площадка.

Программа “Индустриальные кварталы” появилась в 2020 году. В нее вошли бывшие промышленные зоны и заброшенные участки общей площадью более двух тысяч гектаров.

Реализация программы создаст 550 тысяч рабочих мест. Планируется, что городской бюджет получит в виде налоговых поступлений порядка трех триллионов рублей.

Первое такое соглашение заключили в июле 2020 года. Инвестор вложит 14 миллиардов рублей в реорганизацию промзоны “Октябрьское Поле”. Достигнуты договоренности по реконструкции промзон Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Братцево. Также определены операторы для работ в промзонах Зюзино, “Южный порт”, района Тропарево-Никулино.



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