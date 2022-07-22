 

Почему опасно покупать недвижимость за границей – отвечает эксперт

22.07.2022, 16:54, Разное
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По словам эксперта по недвижимости Никиты Журавлева, особенно популярны у россиян южные направления. В приоритете Арабские Эмираты, Дубай, Турция, Португалия. Впрочем, многие обращают внимание и на “классические” европейские страны, а также на Финляндию, Швецию и Болгарию.

Несмотря на кажущуюся выгоду, у подобных покупок есть и обратная сторона. Риск в конечном итоге остаться без квартиры или дома все-таки присутствует. По словам эксперта по недвижимости, власти иностранной страны в любой момент могут экспроприировать жилье, то есть попросту изъять.

Возможно, покупать недвижимость в Европе довольно опасно в том числе и потому, что сейчас там назревает энергетический кризис. Из-за перебоев поставок российского газа некоторые страны ищут альтернативные способы добычи энергии: помимо солнечной, кто-то предлагает атомную, а кто-то – угольную.

Впрочем, скорее всего, подобные меры могут привести к экологической катастрофе. Такое мнение в беседе с “Радио 1” высказал член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ Рустам Танкаев. По его словам, на территории Евразии есть только одно место, где можно построить атомную электростанцию, и это Русская равнина.



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