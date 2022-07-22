В бывшей промзоне “Тушино” появится жилой квартал со школой и спорткомплексами

В современном мегаполисе не должно быть заброшенных территорий. Чтобы такие места работали на благо города, несколько лет назад была запущена программа “Индустриальные кварталы”. Она объединяет проекты реорганизации бывших промышленных зон Москвы.

На месте заброшенных складов и гаражей строятся современные высокотехнологичные производства, деловые и жилые кварталы с парками, скверами, школами, детскими садами и другими объектами социальной инфраструктуры.

Так, благодаря программе “Индустриальные кварталы” преобразится участок бывшей промзоны “Тушино”, находящийся между станциями метро “Тушинская” и “Сходненская”, рядом с Химкинским водохранилищем. Площадь, на которой развернется строительство, составляет 46 гектаров.

Пока же на этом месте находятся склады и автосервисы, полуразрушенные производственные площади, которые не используются по назначению. Эту территорию восстановят так, чтобы район стал более экономически привлекательным.

“Благодаря реализации проекта в Москве появится свыше шести тысяч новых рабочих мест”, – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На участке экс-промзоны “Тушино” построят 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: в частности, школу на две тысячи мест, четыре детских сада, семейный центр спорта, развития и развлечений, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь же возведут и жилые дома общей площадью 750 тысяч квадратных метров.

В рамках программы “Индустриальные кварталы” планируется преобразовать 150 заброшенных или неэффективно используемых участков, общая площадь которых составляет две тысячи гектаров. Будет создано свыше полумиллиона новых рабочих мест.

В 2020 году был заключен первый договор, в котором идет речь о комплексном развитии заброшенного участка. Тогда стороны решили изменить часть промзоны “Октябрьское Поле”. В том же году был подписан договор о реорганизации территории бывшей промзоны “Коровино”.

В 2021-м и 2022-м город и инвесторы подписали по два договора в рамках проекта “Индустриальные кварталы”. Они касались промзон “Кунцево”, “Коровино”, “Братцево” и заброшенной стройки в районе Тропарево-Никулино.