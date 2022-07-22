Набиуллина: Россия не испытывает проблем из-за ухода брендов, другие приходят

Центральный банк решает проблему исчезновения определенных брендов и продуктов в России. Однако заменители имеются. Системных проблем здесь нет, заявила Эльвира Набиуллина, глава регулятора.

“Что касается возможного дефицита продуктов. Определенные товары, а также бренды исчезли с рынка. Мы видим заменители товаров, брендов и производителей, особенно когда речь идет о потребительских товарах”. По ее словам, хотя этот процесс будет продолжаться, системной проблемы нет.