По мнению ЦБ, банки не нуждаются в докапитализации

Российские банки прошли через кризис лучше, чем ожидал Центральный банк, и необходимости в увеличении капитализации для сектора нет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

“Банки справились с кризисом лучше, чем мы (Центральный банк РФ – ред.) ожидали”. Она заявила, что на данный момент нет необходимости системно повышать капитализацию банковского сектора.”

В пятницу Центральный банк неожиданно снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта до 8% годовых.