В ДТП под Томском погибли пять человек

В Томской области перевернулся автомобиль, пять человек погибло, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу.

«22 июля 2022 года на трассе Белый Яр – Колпашево в канаве с водой обнаружен перевернутый автомобиль Toyota Corolla. При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пять погибших», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, машина съехала в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой.

Ранее нетрезвый водитель в Бакалинском районе Башкирии наехал на пешеходов на обочине дороги села, погибли четыре девушки.

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