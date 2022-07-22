В ДТП под Томском погибли пять человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Томской области перевернулся автомобиль, пять человек погибло, сообщили в региональной прокуратуре в пятницу.
«22 июля 2022 года на трассе Белый Яр – Колпашево в канаве с водой обнаружен перевернутый автомобиль Toyota Corolla. При поднятии транспортного средства из кювета в салоне обнаружено пять погибших», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
По предварительным данным, машина съехала в кювет, водитель и пассажиры захлебнулись водой.
Ранее нетрезвый водитель в Бакалинском районе Башкирии наехал на пешеходов на обочине дороги села, погибли четыре девушки.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет