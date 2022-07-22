Вечеринка в Подмосковье закончилась дракой со стрельбой

В Московской области вечеринка переросла в драку со стрельбой, два человека получили ранения, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГСУ СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих мужчин 1989 и 1991 годов рождения, подозреваемых в покушении на убийство местной жительницы и ее 22-летнего сына», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Согласно версии следствия, 4 июля на участке частного дома в Мисайлово Ленинского городского округа между одним из подозреваемых и жильцом произошел конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый уехал, он вернулся с приятелем и охотничьим карабином. В результате стрельбы пострадала женщина и ее 22-летний сын.

Собеседник в правоохранительных органах указал, что в этот день в доме проходила вечеринка, и хозяин дома поссорился с одним из гостей. Завязалась драка, гость уехал, после чего вернулся с другом и оружием.

В ГСУ СК уточнили, что назначены баллистическая и судебно-медицинская экспертизы. Уже допрошены потерпевшие и подозреваемые.

Ранее в Москве у входа в парк произошла драка со стрельбой. В Сети опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет, и пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По данным СМИ, конфликт мог произойти из-за девушки.

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