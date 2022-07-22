Политика: Почему у России появилось пять новых недругов

Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных?

Российское правительство расширило список недружественных иностранных государств еще пятью странами. В списке оказались Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Так, в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, сказано, что «утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться», – цитирует премьера РИА «Новости».

В постановлении также указано количество сотрудников посольств и консульств, которые могут осуществлять работу на территории России. Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании – 20, ограничение Словакии – 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Это уже третье расширение списка недружественных государств. В мае прошлого года подобные ограничения впервые были введены в отношении США и Чехии. Согласно документу, подписанному президентом Владимиром Путиным, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного. Тогда это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал между Россией и Чехией.

Кроме того, в марте 2022 года правительство утвердило новый список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия. В нем 48 участников, в том числе Великобритания, страны ЕС, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония. Согласно документу, «российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях».

Причиной для такого масштабного расширения перечня стало введение многочисленных санкций против нашей страны, а также отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT и закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

«Расширение списка недружественных государств было ожидаемо и тут все понятно. Эти страны являются членами Евросоюза и НАТО, выполняют все решения этих организаций в части санкций и оказания военной помощи Украине», – рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Причин, которые стали основанием для включения в этот список, достаточно много. Но, на мой взгляд, решение в большей степени связано с общим уровнем русофобии, которое присутствует в этих странах, а также с отдельными ограничениями, которые принимаются этими странами в отношении российских граждан и организаций. К примеру, не везде одинаково жестко ограничиваются финансовые транзакции или операции с недвижимостью», – отметил собеседник.

«Что касается Греции, возможно от нее наоборот ожидали санкционных исключений и того, что она не будет такие санкции применять против нас. Однако этого не произошло – поэтому Афины в списке», – полагает эксперт.

«На самом деле список недружественных стран намного длиннее. В сегодняшнем решении российского правительства речь идет о списке тех стран, которых ограничивают в количестве дипломатов. Очевидно, это вызвано высылкой наших дипломатов, которая имело место в последние месяцы, а также определенными недружественными шагами руководства этих стран», – сказал газете ВЗГЛЯД преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«В отношении каждого государства есть свои основания. В случае с Грецией, помимо общей истории с санкциями против России, речь идет об открытии газопровода из Азербайджана – оно состоялось буквально месяц назад. В случае со Словакией другая история – там речь идет о прекращении выдачи виз для российских граждан», – рассказал собеседник.

«Хорватия – одна из лидеров по числу наемников, сражающихся за ВСУ. В Загребе у нас фактически остался только посол, дипломатов там вообще нет. Из Словении выслали 33 сотрудника нашего дипломатического ведомства. Дании оказалась в лидерах среди стран, вооружающих Украину»,

– добавил он. «В качестве реакции на включение в список недружественных стран, некоторые из этих государств могут попытаться принять ответные меры. Дания, к примеру, как самая богатая из этой пятерки стран, может увеличить спонсорство Украины. В этом списке от Дании можно ожидать самые жесткие меры», – отметил политолог.

«Словения могла пойти по пути Дании, но у них произошла смена власти и сейчас страной руководит менее воинственный премьер-министр», – продолжил Трухачев. «Греция и Словакия, на мой взгляд, не будут еще жестче закручивать гайки. Хотя словаки готовы слепо копировать все, что делает Чехия. А это, в свою очередь, тянет на разрыв дипломатических отношений. В Греции скоро пройдут выборы и там с большой симпатией относятся к России, поэтому от нее я меньше всего ожидаю подвоха», – полагает собеседник.

«Вместе с тем, для меня было удивительным, что в это списке отсутствует Швеция. Она имеет огромное посольство в России, несмотря на то, страна не самая большая. И Швеция едва ли не больше всех остальных замечена в поддержке российской несистемной оппозиции, даже больше чем США», – сказал эксперт.

Трухачев полагает, что список недружественных стран в ближайшее время наверняка будет расширен. «Так или иначе, я убежден, что в списке недружественных стран окажется большая часть стран Евросоюза и НАТО. Это неизбежно в нынешней ситуации», – заключил Трухачев.

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