Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего инспектора ГИБДД Москвы имущество на 130 млн рублей

Генеральная прокуратура потребовала через суд изъять незаконно нажитое имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД Москвы Сергея Кузнецова, информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Лефортовский районный суд Москвы предъявлено исковое заявление об обращении в доход государства объектов имущества, оформленных бывшим инспектором ДПС ОГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве Сергеем Кузнецовым на себя и своих родственников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ГП.

По информации ведомства, Кузнецов за время службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автомобиль.

Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн рублей.

«При этом сведений о законности источников, за счет которых приобреталось имущество, не имеется», – уточняется в релизе.

Кроме того, в индивидуальных банковских сейфах, открытых Кузнецовым, обнаружены денежные средства в размере 23 тыс. 850 евро, 60 тыс.долларов США, более 48 млн рублей, законность происхождения которых также не подтверждена, добавили в ведомстве.

Судом до рассмотрения искового заявления по существу приняты меры по обеспечению иска в виде запрета совершать любые регистрационные действия в отношении указанного имущества.

Ранее в СК рассказали, что возбуждено и расследуется значительное количество уголовных дел, по которым к уголовной ответственности за убийства, похищения людей, вымогательства, разбои, мошенничества, превышение должностных полномочий и другие преступления привлекаются сотрудники органов внутренних дел.

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