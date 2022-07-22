СТРАНА – в Одесской области сотрудники военкомата «отмазывали» от службы за $12 тысяч

Полицейские в Одесской области раскрыли схему, по которой сотрудники военкомата помогали избегать мужчинам службы в армии. Как пишет «СТРАНА.ua», преступники предлагали мужчинам призывного возраста, не желающим идти на службу, пройти процедуру снятия с воинского учёта. В результате уклонист получал справку о непригодности к службе в ВСУ и возможность беспрепятственно пересекать границу, а сотрудники военкомата — награду в размере $12 тыс.



AP

В Одесской области сотрудники военкомата требовали по $12 тыс. за возможность избежать службы в армии. Как передаёт «СТРАНА.ua», об этом сообщили в украинской Нацполиции.

Преступники предлагали мужчинам призывного возраста, не желающим идти на службу, пройти процедуру снятия с воинского учёта.

В результате уклонист получал справку о непригодности к службе в ВСУ и возможность беспрепятственно пересекать границу, а сотрудники военкомата — награду в размере $12 тыс.