 

Глава Фрунзенского района Серов решил радикально сэкономить на питании для школьников

22.07.2022, 13:35, Разное
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20 июля администрация Фрунзенского района объявила о двух тендерах по организации питания в 18 школах сроком до 2023 года. Начальная стоимость контрактов оказалась заниженной, что позволит кормить детей только некачественными продуктами.

Стоимость контрактов составила 177 миллионов рублей, однако эксперты считают, что этих средств не хватит на качественную организацию питания. Контракты рассчитали на основе устаревших цен, а вот платить за ошибку администрации будут родители школьников.  

Объявленные Фрунзенским районом тендеры можно считать по истине уникальными, ранее районные администрации Петербурга никогда не проводили столь крупных аукционов, так как это запрещено законодательством города.

Еще одна особенность тендеров Фрунзенского района — в контракте не указаны данные о количестве школьников. Тарифы, представленные подчиненными Серова, также «не первой свежести»: завтрак для школьника стоит 68 рублей, обед — 119 рублей, а комплексный обед — 188 рублей. В 2023 году цены вырастут до 74 рублей, 129 рублей и 203 рублей соответственно.

 

Между тем правительство Петербурга готовит рекордное повышение тарифов с января. Оплачивать возникшую разницу в стоимости школьного питания, вероятно, придется родителям, но куда будут уходить эти деньги – загадка.

Примечателен еще и тот факт, что Серова считаюттеневым покровителем сразу нескольких частных комбинатов, а не так давно Беглов назначил его зампредседателя Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания.



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