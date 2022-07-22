ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 8% годовых

Банк РФ в пятницу резко понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка РФ 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк РФ предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

Также ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки в 2022 году до 10,5-10,8% с 10,8-11,4%, с 25 июля и до конца года ждет ее в диапазоне 7,4-8%.

Кроме того, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год до 6,5-8,5% с 7-9%, однако сохранил ожидания на 2024 год на уровне 6-7%.

Напомним, совет директоров Банка РФ на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) – до 9,5% годовых.

В конце мая Банк РФ на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

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