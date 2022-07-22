 

ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 8% годовых

22.07.2022, 13:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Банк РФ в пятницу резко понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых, следует из пресс-релиза регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка РФ 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8,00% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк РФ предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

Также ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки в 2022 году до 10,5-10,8% с 10,8-11,4%, с 25 июля и до конца года ждет ее в диапазоне 7,4-8%.

Кроме того, ЦБ понизил прогноз средней ключевой ставки на 2023 год до 6,5-8,5% с 7-9%, однако сохранил ожидания на 2024 год на уровне 6-7%.

Напомним, совет директоров Банка РФ на заседании 10 июня принял решение понизить ключевую ставку на 1,5 процентного пункта (п.п.) – до 9,5% годовых.  

В конце мая Банк РФ на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03.22 / МО: РФ откроет гуманитарный коридор для выхода зарубежных судов из портов Украины

24.12.21 / В ОГПУ сообщили, что у Гордона нет статуса подозреваемого ни в одном уголовном производстве. В ГБР и полиции не ответили, проводят ли в отношении журналиста негласные следственные действия

17.11.20 / В Украине снова увеличился суточный прирост больных COVID-19

12.03.21 / Экс-главком НАТО – только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня

03.12.20 / В Кремле отреагировали на публичную вакцинацию экс-президентов США от COVID

06.11.20 / Мишустин принес соболезнования в связи со смертью Жванецкого

18.09.20 / Главы регионов Восточной Германии высказались в пользу «Северного потока – 2»

02.09.21 / Польская женщина-боец ММА спровоцировала фаллоимитатором драку

19.08.21 / В Закарпатской области потерялись четверо детей, которые пошли в лес по ягоды и грибы

24.11.20 / Впервые за десять лет украинская казна оказалась полностью пуста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика