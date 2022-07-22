 

Кремль оценил действия нового главы МЧС

22.07.2022, 13:25, Новости дня
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Президент ладимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС по ситуации с пожарами и паводками в стране, эти вопросы актуальны и на контроле у главы государства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент на ежедневной основе получает информацию и по линии регионов, и по линии МЧС о тех природных катаклизмах, которые случаются, в первую очередь о пожарах и наводнениях. Это те вопросы, которые постоянно находятся в поле зрения главы государства, они весьма актуальны», – передает ТАСС слова Пескова.

Оценивая в текущих условиях работу нового главы МЧС Александра Куренкова, представитель Кремля отметил, что тот «активно взялся за работу». «Давайте дадим ему возможность проявить себя в полной мере», – добавил он.

Песков отметил, что в этом году для борьбы с пожарами применяется целый ряд новых подходов. «Еще предстоит анализировать эффективность, но очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проявлениями», – сказал пресс-секретарь, добавив при этом, что пока в этой сфере критичной ситуации, «слава богу, нет».

«Природа может быть внезапна и коварна в своих проявлениях. Главное – быть готовыми к принятию экстраординарных решений. Такая готовность у нас есть», – резюмировал он.

Напомним, Путин назначил Куренкова на должность главы МЧС 25 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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