Сомнительный живот – Личное мнение

В начале месяца Ксения Собчак показывала свой круглый живот в разных ракурсах и под разным углом.

Живот был круглым — это нужно признать, все ведь видели:



Фото: Соцсети

Прошёл почти месяц и Ксения вместе с сыном улетела отдыхать куда-то. Муж остался, естественно, дома.

С отдыха Собчак запилила в экстремистскую и запрещённую соцсеть фотографию:



Фото: Соцсети

Как я и говорила, никакой беременности у Собчак нет. Возможно, по моему совету, Ксения начала делать упражнение вакуум и беляш, борщ, сардельки с прочими деликатесами вышли из неё естественным путём.

Живот, хоть и дряблый, теперь не вызывает ни у кого сомнений.

Насущный вопрос, который тревожит многих, состоит сейчас в том, когда Ксения покажет круглый живот в четвёртый раз.

Нет, а куда деваться? Скоро осень, пора свадеб — нужно, чтобы о ней снова заговорили. Не будут говорить, забудут — не позовут тамадой. Не проведёшь свадьбы — не будет денег. Журналисткой и гуру Собчак ведь так и не стала.

Так и будет, наверное, раз в полгода развлекать публику животом. Вот это — журналистика, вот это — я понимаю! Говорите обо мне, говорите, если не обо мне, то о моём животе!

Как считаете, почему Константин до сих пор не развёлся с Ксенией? Сколько бы вы продолжали оставаться в браке, если бы ваши муж/жена были постоянно где-то там, а не рядом с вами?

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