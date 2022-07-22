 

Мнение: Ломка

22.07.2022, 12:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава германского Минэнерго выступил против возобновления “Северного потока 2”.

По словам Хабека, ввод газопровода в эксплуатацию усугубит зависимость Германии от российского газа.

Логика немцев предельно прозрачна: лечить наркозависимость нужно снижением дозы, а не её увеличением.

Раз уж предыдущие правительства Шрёдера и Меркель умудрились привязать страну к одному драг-дилеру, то если мы хотим слезть с иглы, нужно терпеть и пережить ломку. Другого пути нет.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04.22 / Создан робот для ремонтных работ на железной дороге

05.01.22 / Блики, шоколад и с золотистым оттенком: семь вариантов окрашивания волос в карамельных тонах

01.06.21 / Несколько необычных теорий о гибели «Титаника»

14.06.22 / Мнение: Дотационные регионы, проблема спекулянтов и 4 резона экономить

25.12.20 / Мужчина разглядел призрака в окне старого дома

25.03.22 / Эксперт объяснил слова представителя Пентагона о бессмысленности применения Россией ГРК “Кинжал”

10.05.21 / Среди зрителей Парада Победы в Санкт-Петербурге были задержаны сторонники Алексея Навального

14.06.21 / Работающих во время «нерабочих» дней москвичей принудительно вакцинируют от коронавируса

09.04.22 / Мнение: Ковидоистерия – новые жертвы

21.01.22 / В России введут налог на ношение зимней обуви

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика