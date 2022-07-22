Мнение: Ломка

Глава германского Минэнерго выступил против возобновления “Северного потока 2”.

По словам Хабека, ввод газопровода в эксплуатацию усугубит зависимость Германии от российского газа.

Логика немцев предельно прозрачна: лечить наркозависимость нужно снижением дозы, а не её увеличением.

Раз уж предыдущие правительства Шрёдера и Меркель умудрились привязать страну к одному драг-дилеру, то если мы хотим слезть с иглы, нужно терпеть и пережить ломку. Другого пути нет.

—