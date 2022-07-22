Мнение: Ломка
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Глава германского Минэнерго выступил против возобновления “Северного потока 2”.
По словам Хабека, ввод газопровода в эксплуатацию усугубит зависимость Германии от российского газа.
Логика немцев предельно прозрачна: лечить наркозависимость нужно снижением дозы, а не её увеличением.
Раз уж предыдущие правительства Шрёдера и Меркель умудрились привязать страну к одному драг-дилеру, то если мы хотим слезть с иглы, нужно терпеть и пережить ломку. Другого пути нет.
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Источник: Эль Мюрид
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