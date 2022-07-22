Мнение: Хроники изоляции России

Пошла лавина — теперь ещё и Нигерия попросилась в БРИКС. Скорость расширения нашего блока потрясает воображение, хочется вцепиться в поручни покрепче. В конце июня Аргентина и Иран. Через две недели Турция, Египет и Саудовская Аравия. Ещё через неделю — Нигерия. Если всё пойдёт по плану, БРИКС объединит большую часть населения планеты.

Пожалуй, это всё, что нужно знать об «изоляции России». На планете есть сейчас два враждующих лагеря, один из которых возглавляет США, а другой — Россия и Китай. Как видите, мы на правильной стороне истории. При выборе между членством в БРИКС и стульчиком в лакейской у Запада независимые страны выбирают БРИКС.

Краткая справка. Нигерия — крупнейшая экономика Африки и, по совместительству, крупнейший экспортёр нефти на континенте. Население Нигерии — 220 миллионов человек, шестое в мире. В отличие от жителей других стран Африки, нигерийцы хорошо дружат с технологиями. Нигерийские программисты, к примеру, сейчас проходят ту же стадию, что и индийские некоторое время назад — по мере компьютеризации страны их количество будет расти.

Ещё в Нигерии мощнейшая киноиндустрия — Нолливуд. Пока что не все фильмы могут похвастаться отменным качеством, однако всё же Нолливуд — многомиллиардная индустрия, а по количеству новых лент нигерийцы занимают сейчас первое место в мире, опережая и Индию, и США.

Лирическое отступление. Из списка новых нигерийских фильмов я выбрал «Понци» 2021 года. Это про МММ, пирамиду Сергея Мавроди, вот трейлер. Посмотреть фильм не удалось, так как я его нигде не нашёл — по крайней мере, в переводе на русский язык. Посоветуйте, пожалуйста, место, где можно найти нигерийские фильмы на русском. Не обязательно вот этот, — может быть, он ещё и не переведён, — но всё же желательно что-нибудь современное.

Про фильмы достаточно, вернусь к политике. Размер вообще имеет значение. В 1960, когда Нигерия освободилась от удавки британцев, население страны составляло 40 млн человек, и это было довольно мало. Сейчас, повторюсь, уже 220 млн, при этом у Нигерии впереди не только пик рождаемости, но и индустриализация. Это делает Нигерию весьма важной и перспективной страной — одним из центров Африканского континента. Кстати, моё уважение Хрущёву. Как только Британию выгнали из Нигерии, Никита Сергеевич организовал обучение нигерийцев в советских вузах. Учатся они в России и до сих пор. Благодаря приёму студентов отношения между нашими странами стали значительно крепче и теплее.

Вот интервью с послом Нигерии в России (ссылка). Там Абдуллахи Шеху говорит, что Нигерия намерена подать заявку на членство в БРИКС и, важный момент, уже начала работу над прямым соединением с российской финансовой системой. Речь идёт о торгах по валютной паре рубль-найра, о подключении к системе СПФС и к платёжной системе Мир. Идея в том, чтобы можно было вычеркнуть доллар из торговли между Нигерией и Россией, а также из торговли между соседями Нигерии и соседями нашей страны. Кстати, дедолларизация планеты резко ускорилась с февраля — к примеру, на этой неделе в Иране начали торги по паре риал-рубль.

Экономические отношения у России с Нигерией имеют прочную материальную основу. Россия продаёт Нигерии удобрения, которые необходимы для её развитого сельского хозяйства, а также строит газопровод в Марокко, через который в Европу (хе-хе) будет поступать газ. Нигерия, кстати, тоже член ОПЕК+, как и Россия, как и Саудовская Аравия. Ожидаемое вступление Нигерии в БРИКС — серьёзное поражение для США.

Похоже, в последние месяцы на нашей планете произошёл перелом в сознании — США больше не являются гегемоном ни для кого, кроме своих вассалов. Независимые страны перестали стеснятся, и отвечают на новые требования США грубыми отказами. Типичная новость из последних: на саммите МЕРСОКУР, объединяющем страны Южной Америки, Владимиру Зеленскому публично отказали в выступлении (ссылка). Президенту Украины издевательски объяснили, что условий для разговора с ним в формате саммита — нет.