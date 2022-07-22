 

ФСБ задержала в Крыму пытавшегося вступить в вооруженные формирования Украины петербуржца

22.07.2022, 12:05, Новости дня
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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который собирался незаконно пересечь границу, вступить в вооруженные формирования в Украине и в том числе совершать диверсии против российских военных и мирных жителей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

«На территории Республики Крым задержан 35-летний житель города Санкт-Петербурга, который намеревался незаконно пересечь госграницу РФ для вступления в незаконное вооруженное формирование на территории Украины. Установлено, что житель поддерживал связь с боевиками националистических формирований Украины и планировал присоединиться к ним для участия в любых противоправных акциях, в том числе диверсионно-террористического характера, в отношении Вооруженных сил Российской Федерации и мирного населения», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным ведомства, мужчина уволился с работы, приобрел камуфлированную одежду и средства первой медицинской помощи, прошел ускоренный курс обучения медицинской, тактической и огневой подготовки.

Уточняется, что он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Херсоне был задержан передававший координаты блокпостов ВС РФ шпион Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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