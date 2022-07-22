 

Референдум о вхождении ЛНР в состав России решили провести на 492 участках

22.07.2022, 12:05, Новости дня
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Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав РФ пройдет на 492 участках, сообщил председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин.

«Началась работа по формированию состава наблюдателей избирательных участков, их всего 492 будет на территории ЛНР», – передает агентство ЛуганскИнформЦентр его слова.

Карякин добавил, что 15 июля на заседании Общественной палаты было инициировано создание штаба по референдуму. «Сегодня уже ведется работа в этом направлении», – отметил он.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. 

В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав РФ может пройти одновременно уже в июле.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Киев и западные страны до сих пор не признают результаты голосования.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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