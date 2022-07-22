Путин поручил разработать допмеры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми

Президент Владимир Путин поручил кабмину в срок к 15 сентября разработать дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

«Разработать при участии комиссий Государственного совета Российской Федерации комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми, предусмотрев в том числе меры в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем, повышения уровня доходов таких семей и в иных областях, затрагивающих их интересы, и представить данный комплекс мер для рассмотрения на заседании Государственного совета Российской Федерации», – передает ТАСС пункт в перечне поручений главы государства по итогам XXV Петербургского международного экономического форума.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава» заявил, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года, соответствующее решение уже принято.

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