Из-за жары во Франции расплавилась крупнейшая в мире солнечная панель

Расположенная в окрестностях Орлеана солнечная электростанция «Форс дю Сол» вынужденно остановила свою работу из-за расплавления 40 процентов имеющихся там солнечных панелей.

В том числе безвозвратно повреждена крупнейшая в мире панель «Шарль де Голль», установленная в 2015 году.

Аномальные температуры в Европе продолжают наносить урон солнечной энергетике. Как пояснил главный инженер электростанции Морис Фуке, при изготовлении солнечных панелей предусмотрена максимально допустимая температура их работы в районе 35-40 градусов. Последнюю неделю в Европе сохраняется аномальная жара, из-за которой полимерные компоненты солнечных панелей начинают плавиться.

Со временем такой процесс может привести к полной остановке работы СЭС по всей стране, предупреждает Фуке. Проблема усугубляется тем, что во Франции с начала лета наблюдается острый дефицит брезента для укрытия панелей от солнца.

– Раньше мы покупали брезент и нефть, из которой его делают, в России. Сегодня нам нечем прикрыть панели от солнца, и они просто тают на глазах, как плитки шоколада, – жалуется он.

Если США или Германия не смогут поставить нам около 40 тысяч кв м брезента, то в ближайшее время Франция останется без солнечной энергетики, а если температура не упадёт, то плавиться начнут также ветряки и стержни реакторов АЭС.

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