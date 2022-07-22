 

Мнение: Не очень-то и хотелось

22.07.2022, 11:25, Разное
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Reuters: турбина для “Северного потока” застряла при транзите в Германии из-за якобы отсутствия разрешения со стороны России для ее возвращения

Отмечается, что возвращение турбины может занять несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.

«Не очень-то и хотелось», – видимо, так стоит понимать действия России. Нет турбин – есть повод продолжать поставлять 40 процентов газа по Северному потоку, а значит, продолжать держать Европу за горло. Никаких хитрых комбинаций, все примитивно и прямо.

Поэтому и бюрократические проволочки в вопросе стратегического значения.

Источник: Эль Мюрид



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