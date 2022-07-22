 

Гнездышко президента: белый дом выставили на продажу в США

22.07.2022, 11:19, Разное
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В США выставили на продажу шикарный старинный особняк, в котором некогда жил президент Джордж Вашингтон. В 1789 году он стал первым главой американского государства. Дом белого цвета, принадлежавший семье политика, решили пустить с молотка.

Как сообщает портал Mansion Global, начальная цена аукциона – четыре миллиона долларов. Торги начнутся в сентябре текущего года. Недвижимость расположена в штате Вирджиния, от особняка до американской столицы можно доехать на автомобиле всего за час, а через 40 минут владелец может оказаться в международном аэропорту Даллас.

Поместье является исторически значимом объектом США и внесен в национальный реестр. На участке площадью более 166 гектаров расположены главный дом с четырьмя спальнями. Кроме того, на территории находится полностью отреставрированный каменный дом, где на одну спальню меньше.

Помимо жилья усадьба может похвастаться фермерским хозяйством и площадками для проведения мероприятий на открытом воздухе. Организаторы аукциона утверждают, что дом бывшего президента США идеально подходит для организации бизнеса.

Гнездышко президента во время Гражданской войны в США было переделано в штаб обороны генерала Джона Мосби, воевавшего на стороне Конфедерации. Кроме того, приусадебные амбары использовались американскими военными для размещения кавалерии.



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