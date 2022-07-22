Растущая склонность к насилию толкает США к новой гражданской войне

Новое исследование Калифорнийского университета подтвердило увеличивающийся раскол американского общества. Согласно опросу, почти половина жителей считает, что в ближайшие годы страну ждёт внутренний вооружённый конфликт. При этом каждый пятый признаётся, что готов использовать силу ради продвижения своих политических идей, пишет Daily Mail.



AP

Половина американцев ожидает вторую гражданскую войну в ближайшие годы. При этом почти каждый пятый говорит, что однажды может пустить в ход оружие, чтобы добиться политических целей, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование, которое раскрывает «углубляющийся раскол» внутри США.

Учёные Калифорнийского университета в Дэвисе провели опрос среди 8620 жителей в разных уголках страны. Они выявили тревожные уровни «отчуждения», «недоверие» к демократическим институтам и растущую склонность к насилию.

Более двух третей респондентов заявили, что видят «серьёзную угрозу американской демократии». В то же время 50,1% согласились с утверждением, что «в ближайшие несколько лет в США начнётся гражданская война».

Более 40% заявили, что наличие «сильного лидера» важнее демократии. Они также согласились с «расистским убеждением», что в Соединённых Штатах идёт целенаправленное замещение белого местного населения на темнокожих иммигрантов.

Исследователи также обнаружили увеличивающееся стремление решать политические разногласия силой. Почти 20% заявили, что, вероятно, применят оружие, если ситуация в стране в ближайшие годы обострится, а 4% предположили, что «застрелят кого-нибудь».

Эксперт Калифорнийского университета в области общественного здравоохранения Гарен Уинтемьют, который руководил исследованием, сказал, что его выводы оказались «довольно мрачными» и «превзошли самые худшие ожидания». Тем не менее, на взгляд эксперта, существует «основание для надежды», поскольку большинство респондентов «полностью отвергли политическое насилие».

Доклад вышел после массовых расстрелов, в том числе майского убийства десяти афроамериканцев в продуктовом магазине в Буффало. Предположительно, преступление совершил белый мужчина, написавший статью в поддержку ультраправой теории «великого замещения». Другими ключевыми моментами «культурных войн» в США стали штурм Капитолия и частые столкновения полиции с активистами Black Lives Matter.

Согласно недавнему аналогичному исследованию Tulchin Research и Южного юридического центра по борьбе с бедностью, 44% американцев считают, что США движутся к новой гражданской войне. Опрос YouGov на прошлой неделе выявил растущие призывы к разделу страны.

Треть поклонников Дональда Трампа, проживающих в республиканских штатах, заявили, что им было бы «лучше», если бы их регион откололся и стал независимой страной. Впрочем, 29% сторонников экс-президента заявили, что в результате отделения они окажутся «в худшем положении», обращает внимание издание.

Гражданская война в США, начавшаяся с решения южных штатов выйти из федерации, продолжалась с 1861-го по 1865 год. В результате этого конфликта погибли свыше 600 тыс. солдат, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

la_reina: Правительство хочет, чтобы люди разделились и боролись между собой, вместо того чтобы понять, что речь идёт о противостоянии 1 процента с 99 процентами.

Art of the Deal: Ещё одни сфальсифицированные демократами выборы станут той каплей, из-за которой лопнет терпение республиканцев.

Livermore Valley: Гражданскую войну спровоцируют демократы, потому что в ноябре их ждёт позорное поражение. Они разрушают Америку и снижают уровень жизни для всех, кроме богатой элиты.

GGent: Американцы сыты по горло правительством, которое их не представляет. Разве можно их за это винить?

GregtheHunter: Однако режим даже не думает о смене курса. Кажется, они этого (гражданской войны. — ИноТВ) хотят.