23 июля – День микрорайона Заволжье-1

23 июля жители Заволжья-1 отметят праздник микрорайона «Заволжье – территория первых».

Мероприятие состоится в Петровском парке и пройдет в течение всего дня – с 11 до 22 часов. В программе – Всероссийские соревнования по пляжному самбо, которые проводятся впервые, силовой экстрим от Омара Ханапиева, футбольный турнир с участием команды «Заволжье-1» и соревнования по конкуру, а также большая музыкально-развлекательная программа.

Для жителей микрорайона и гостей будут работать четыре праздничных площадки: на территории кадетского корпуса, на футбольном поле, на асфальтовой площадке у беседки и в береговой зоне.

Программа Дня микрорайона «Заволжье-1»

Территория кадетского корпуса:

11:00-12:00 – турнир по футболу с участием команды «Заволжье-1»

12:00- 13:00 – силовой экстрим от человека-легенды, самого сильного человека Дагестана – Омара Ханапиева. Выступление посвящено подвигу Александра Невского.

Территория футбольного поля в Петровском парке:

13:00 – 14:00 – соревнования по конкуру

13:00 – 14:00 – мастер – класс по рубке шашкой «Казарла»

Петровский парк-площадка у беседки:

11:00 – 16:00 – работа кафе от фермерского хозяйства Марины Степановой

11:00-12:00 – спектакль от театра кукол «Необыкновенное состязание» (2 сеанса подряд)

11:30- 13:00 – литературный конкурс чтецов

14:00-15:30 – гастробатл семейных команд микрорайона «Летнее меню спортсмена»

14:00- 16:00 – праздничный концерт, выступление театра каскадеров «ЯРфильм»

14:00- 16:00 – прикладные мастер-классы и аквагрим

Петровский парк – береговая зона:

11:00 – 16:00 – Первые Всероссийские соревнования по пляжному самбо

11:00- 18:00 – детская анимация – развлечение на песке

11:00- 22:00 – гриль-кафе под открытым небом

13:00- 16:00 – выставка квадроциклов

16:00 – 18:00 – церемония закрытия соревнований по пляжному самбо

18:00 – 22:00 – вечерний концерт – живой звук

20:00 – фестиваль красок холи, пенная вечеринка:

· Солистка Nana Mova

· Шоу-балет Non-stop

· Группа «Tequila+»

· Барабан-шоу Starbuka bongo-bongo

· Ведущая Революция Donna

· Краски Холи

· Пенная вечеринка

· Зажигательная дискотека

Пресс-служба администрации города Рыбинска