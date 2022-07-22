23 июля – День микрорайона Заволжье-1
23 июля жители Заволжья-1 отметят праздник микрорайона «Заволжье – территория первых».
Мероприятие состоится в Петровском парке и пройдет в течение всего дня – с 11 до 22 часов. В программе – Всероссийские соревнования по пляжному самбо, которые проводятся впервые, силовой экстрим от Омара Ханапиева, футбольный турнир с участием команды «Заволжье-1» и соревнования по конкуру, а также большая музыкально-развлекательная программа.
Для жителей микрорайона и гостей будут работать четыре праздничных площадки: на территории кадетского корпуса, на футбольном поле, на асфальтовой площадке у беседки и в береговой зоне.
Программа Дня микрорайона «Заволжье-1»
Территория кадетского корпуса:
11:00-12:00 – турнир по футболу с участием команды «Заволжье-1»
12:00- 13:00 – силовой экстрим от человека-легенды, самого сильного человека Дагестана – Омара Ханапиева. Выступление посвящено подвигу Александра Невского.
Территория футбольного поля в Петровском парке:
13:00 – 14:00 – соревнования по конкуру
13:00 – 14:00 – мастер – класс по рубке шашкой «Казарла»
Петровский парк-площадка у беседки:
11:00 – 16:00 – работа кафе от фермерского хозяйства Марины Степановой
11:00-12:00 – спектакль от театра кукол «Необыкновенное состязание» (2 сеанса подряд)
11:30- 13:00 – литературный конкурс чтецов
14:00-15:30 – гастробатл семейных команд микрорайона «Летнее меню спортсмена»
14:00- 16:00 – праздничный концерт, выступление театра каскадеров «ЯРфильм»
14:00- 16:00 – прикладные мастер-классы и аквагрим
Петровский парк – береговая зона:
11:00 – 16:00 – Первые Всероссийские соревнования по пляжному самбо
11:00- 18:00 – детская анимация – развлечение на песке
11:00- 22:00 – гриль-кафе под открытым небом
13:00- 16:00 – выставка квадроциклов
16:00 – 18:00 – церемония закрытия соревнований по пляжному самбо
18:00 – 22:00 – вечерний концерт – живой звук
20:00 – фестиваль красок холи, пенная вечеринка:
· Солистка Nana Mova
· Шоу-балет Non-stop
· Группа «Tequila+»
· Барабан-шоу Starbuka bongo-bongo
· Ведущая Революция Donna
· Краски Холи
· Пенная вечеринка
· Зажигательная дискотека
Пресс-служба администрации города Рыбинска
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