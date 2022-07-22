 

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 4,5 млрд рублей

22.07.2022, 10:43, Новости дня
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Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оборот от противоправной деятельности за полтора года составил 4,5 млрд рублей, незаконный доход злоумышленников превысил 90 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», – передает ТАСС слова Волк.

В МВД добавили, что в результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ РФ мероприятий задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – добавила представитель ведомства.

Ранее за незаконную банковскую деятельность на 2 млрд рублей в Москве задержали трех человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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