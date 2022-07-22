В Грузии поймали гражданку Украины с тремя килограммами кокаина
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Гражданка Украины 1995 года рождения задержана в Грузии за ввоз около трех килограмм кокаина, ей грозит теперь заключение на срок до 20 лет или пожизненное, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщило МВД Грузии в пятницу, украинку задержали в аэропорту Тбилиси. Наркотики она пыталась ввезти в тайнике в дорожной сумке. Предполагается, что кокаин гражданка Украины везла из Бразилии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет