 

В Грузии поймали гражданку Украины с тремя килограммами кокаина

22.07.2022, 10:43, Новости дня
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Гражданка Украины 1995 года рождения задержана в Грузии за ввоз около трех килограмм кокаина, ей грозит теперь заключение на срок до 20 лет или пожизненное, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщило МВД Грузии в пятницу, украинку задержали в аэропорту Тбилиси. Наркотики она пыталась ввезти в тайнике в дорожной сумке. Предполагается, что кокаин гражданка Украины везла из Бразилии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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