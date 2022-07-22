В Грузии поймали гражданку Украины с тремя килограммами кокаина

Гражданка Украины 1995 года рождения задержана в Грузии за ввоз около трех килограмм кокаина, ей грозит теперь заключение на срок до 20 лет или пожизненное, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщило МВД Грузии в пятницу, украинку задержали в аэропорту Тбилиси. Наркотики она пыталась ввезти в тайнике в дорожной сумке. Предполагается, что кокаин гражданка Украины везла из Бразилии.

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