 

В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом

22.07.2022, 10:42, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.

Выписали в связи с выздоровлением 4687 человек, на 3,5% больше по сравнению с 21 июля. Всего за сутки был выявлен 6659 новых случаев COVID-19. Подтвержден 41 летальный исход, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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