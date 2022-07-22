В России за сутки госпитализировали 1,1 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализировано 1167 человек, на 2,3% меньше по сравнению с 21 июля.
Выписали в связи с выздоровлением 4687 человек, на 3,5% больше по сравнению с 21 июля. Всего за сутки был выявлен 6659 новых случаев COVID-19. Подтвержден 41 летальный исход, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в РФ госпитализировано 1195 человек, на 7,7% больше по сравнению с 20 июля.
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