 

“Целыми чемоданами”: с кого гребет деньги безработная дочь Заворотнюк

22.07.2022, 9:55, Разное
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Девушка часто демонстрирует подписчикам модные наряды, увлекательные путешествия и прочие атрибуты красивой и дорогой жизни. При этом фолловеры не замечали, чтобы дочь Анастасии Заворотнюк ежедневно ходила на работу. В результате у людей возник резонный вопрос: с кого гребет деньги на красивую жизнь наследница онкобольной актрисы.

Как сообщил РИА ФАН, Анна довольно иронично ответила на вопрос о доходах в своем микроблоге.

“У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами,” – заявила брюнетка.

Фолловеры предположили, что основой доход Заворотнюк-младшей все же приносит реклама в блоге, однако сама девушка не стала подтверждать или опровергать эту мысль.

Анна довольно часто откровенно общается с подписчиками на самые разные темы, но разговоров о личном, а также о здоровье своей знаменитой матери девушка преимущественно избегает. Многие фолловеры относятся с такой позиции с сожалением, ведь они очень переживают за актрису, которая давно борется с раком. Получить хоть какую-то информацию о состоянии тяжелобольной Заворотнюк люди никак и не могут.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как незамужняя дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк развлекается с девочками.



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