«Ужасная сделка» Джонсона — брексит обойдётся британцам на ₤10 млрд дороже

Великобритании из-за рекордной инфляции придётся выплатить Евросоюзу на £10 миллиардов больше в рамках финансового урегулирования по брекситу, пишет The Independent со ссылкой на британский минфин. Оппозиция раскритиковала консервативное правительство за растрату денег налогоплательщиков, что наряду с невыгодными торговыми договорами больно ударит по британским фермерам и бизнесменам.



AP

Выплаты Евросоюзу в рамках брексита, о которых договаривался Борис Джонсон, выросли почти на £10 миллиардов по сравнению с официальными цифрами на момент выхода Соединённого Королевства из ЕС, пишет The Independent со ссылкой на британских министров.

Как рассказывает издание, в четверг британский минфин в письменном заявлении привёл «обновлённую оценку правительства по финансовому урегулированию» брексита. В документе указано, что теперь сумма выплат составляет £42,5 млрд, в то время как во время выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года Бюро бюджетной ответственности называло цифру £32,9 млрд. Таким образом, стоимость выплат Евросоюзу по условиям брексита подскочила на почти £10 млрд.

Министерство финансов утверждает, что, главным образом, такие изменения объясняются последней переоценкой пенсий, которые правительство обязалось выплатить части граждан ЕС по 142-й статье договора. Увеличение объёма выплат связано с высокой инфляцией, которая за последние месяцы поднялась до рекордных значений.

В то же время оппозиционные партии раскритиковали правительство за растрату средств налогоплательщиков. «Ужасная сделка Бориса Джонсона, поддержанная Лиз Трасс и Риши Сунаком, обходится британским налогоплательщикам в миллиарды фунтов, — сказала Лейла Моран, официальный представитель по иностранным делам партии Либеральных демократов. — Это цена долгих лет хаоса и пренебрежения со стороны консерваторов». По её словам, вместе с «топорными торговыми договорами» правительства такие траты «связывают британских фермеров и предпринимателей по ругам и ногам», так что они «не могут конкурировать» на мировом рынке. «Консервативное правительство должно публично признаться, во сколько ещё в будущем обойдётся стране его плохая сделка», — цитирует The Independent Лейлу Моран.