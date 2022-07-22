 

Триколор и российские паспорта – Мелитополь разворачивают в сторону России

22.07.2022, 9:48, Разное
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В начале украинского конфликта Мелитополь оказался под контролем российской армии, и теперь жизнь в городе и его экономика переориентируются на Россию, рассказывает France info. Над домами развеваются российские флаги, всем желающим по упрощённой процедуре раздают российские паспорта, а новая администрация предлагает осенью провести референдум о присоединении к России.

Мы въезжаем в Мелитополь — город на юге Украины, где теперь развевается российский флаг. Нас сюда довезли российские военные, которые захватили этот город в первые дни конфликта.  

Сначала нам хотят показать эту небольшую церемонию, организованную под портретом Владимира Путина в сопровождении российского гимна.

СОТРУДНИЦА: С того момента, как вы принесёте присягу, вы станете полноправными гражданами России.

Здесь ежедневно раздают по 30 российских паспортов. Процедуру упростили. Некоторые жители проходят её в согласии со своими убеждениями:

ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛИТОПОЛЯ: Это моя воля, моё желание. Я родилась в УССР, я всегда нас считала россиянами. Вместе с белорусами и украинцами мы составляем один народ.

Другие — в том числе по необходимости:

ЖИТЕЛЬ МЕЛИТОПОЛЯ: Потому что украинцы больше не выплачивают нам пенсии. Мы их получали до июня, а сейчас они поступают на наши банковские карты, но наши карты больше недействительны на этой территории.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА МЕЛИТОПОЛЯ: Власть у нас меняется, так что нам нужны российские паспорта для работы.

Экономика тоже была переориентирована на Россию. Спустя несколько месяцев простоя этот завод возобновил работу, на свои места вернулись три четверти сотрудников.

РАБОТНИЦА ЗАВОДА: Более-менее (дела. — ИноТВ) уже лучше.

Запчасти для тракторов и автомобилей, которые здесь производят, поменяли место назначение.

ДМИТРИЙ ЛЯДОВ, главный инженер: На данный момент мы торгуем с Белоруссией, Россией, а также с местными производителями.

ЛЮК ЛАКРУА, корреспондент французского телевидения: А раньше?

ДМИТРИЙ ЛЯДОВ: Раньше мы экспортировали продукцию в Польшу, Германию, Финляндию.

Ещё один символ — на пропускном пункте в Крым стоят десятки грузовиков с зерном. Сельское хозяйство — главное достояние региона. Сбор урожая в самом разгаре. Перед тем как экспортировать по всему миру, пшеницу сначала перепродают российским посредникам. Киев громко возмущается такой «кражей», однако пророссийские власти отрицают эти обвинения.

ВАЛЕРИЙ СИГУТА, глава военно-гражданской администрации Запорожской области: Я сегодня встретился с фермерами одного из наших районов. Никто из них не жаловался на конфискацию хотя бы одного килограмма продукции.

Этот мужчина входит в состав созданной Россией администрации. Она объявила, что осенью проведёт референдум о прямом присоединении к России.

ЛЮК ЛАКРУА: Официально РФ не требовала присоединения юга Украины и Запорожской области, где мы находимся, к Российской Федерации. Однако поднимая флаги, раздавая российские паспорта и позволяя местной администрации, которую она поставила у власти, просить о присоединении, (Россия. — ИноТВ) пытается сделать этот процесс неизбежным.

Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.



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