В России зафиксировали рекордный рост производства гусиных перьев

В период с марта по июль 2022 года в России на 68% выросло производство гусиных перьев, сообщает Росстат. Рекордному достижению отечественной промышленности поспособствовал ряд факторов – санкции на поставки шариковых ручек из стран ЕС и решение правительства приравнять производителей гусиного пера к сельхозпроизводителям.

За оказанную поддержку правительство поблагодарил Морган Тер Оол, директор крупнейшего в стране предприятия такого профиля, расположенного в бурятском городе Гусиноозёрск.

Раньше мы забивали гусей исключительно для себя и для зажарки. Мудрые действия правительства и персонально министра промышленности и торговли Дениса Мантурова помогли нам расширить производство и выйти на всероссийский уровень. Всё, что мы ощипываем с гусей, не пропадает, а кредиты под 3% вывели отрасль на новые высоты.

Основными заказчиками продукции гусиноозёрского предприятия стали канцелярские магазины и госучреждения.

«Думаю, это не предел. Мы уже купили эскаватор, будем рыть новое озеро, чтобы увеличить число гусей», – добавил Тер Оол.

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