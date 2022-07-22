Минобороны России показало боевую работу тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» в Украине
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Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.
Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.
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