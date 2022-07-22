 

ЕР открыла дополнительные центры помощи в Лисичанске и Рубежном

22.07.2022, 9:20, Новости дня
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«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР и ДНР на освобожденных территориях. Открыты новые центры помощи.

Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов, сообщается на сайте «Единой России».

«Люди в течение нескольких месяцев не видят местную власть и не могут получить вразумительных ответов по всем интересующим их вопросам», – рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, курирующий гуманитарную миссию «Единой России» в ЛНР.

«Отсутствует электроэнергия, водо- и газоснабжение, не ремонтируется разрушенный жилой фонд. Договорились с Денисом Мирошниченко (председатель народного совета ЛНР), что увеличим количество депутатов Госдумы и народного совета для работы в городе для оказания максимальной помощи жителям в трудной ситуации», – сказал он.

В Донбассе и освобожденных территориях работает 31 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медпомощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека.

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он работает по принципу многофункционального, организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, – получение российского гражданства. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.

3 июля «Единая Россия» открыла центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве. Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске – на базе юридического института ЛГУ им. В.Даля.

4 июля первый центр помощи «Единой России» появился в Мелитополе Запорожской области. 5 июля – в Старобельске и Золотом (ЛНР), 6 июля – в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи открылся в Лисичанске, планируется, что в городе их появится ещё два. 20 июля гумцентр появился в Сватово (ЛНР). Запланировано открытие ещё нескольких центров помощи «Единой России» – в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.

13 июля гуманитарный центр появился в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время заработает не менее десяти. 14 июля центр открыли в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет. Еще два гумцентра созданы в Сватово и Рубежном.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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