 

Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию

22.07.2022, 9:20, Новости дня
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Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».

«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответа офицер Вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.

Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.

«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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