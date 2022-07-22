Офицер из группировки «Отважные» сравнил российскую и украинскую артиллерию

Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской, считают офицеры на позициях гаубичной батареи группировки «Отважные».

«Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве», – передает РИА «Новости» ответа офицер Вооруженных сил на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.

Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.

«Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился», – заключил артиллерист.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению замаскированных укрепленных позиций ВСУ.

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