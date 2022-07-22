Американка предпочитает готический макияж, но ради эксперимента согласилась на один день стать принцессой

Конечно же, каждый человек имеет право на самовыражение. Кто-то хочет выглядеть, к примеру, гламурной принцессой, а кто-то хочет привлекать внимание неформальным видом. Но самое интересное заключается в том, что один и тот же человек выглядит абсолютно иначе в разных образах.

Джордан Боу – яркий пример культуры и стиля готов

Американка Джордан Боу выросла в консервативной христианской семье, однако она всегда выходила за рамки этого «шаблона». Именно поэтому ее часто называли «белой вороной».

Она увлеклась готической культурой еще в двенадцатилетнем возрасте. Соответственно, стала одеваться и краситься как член этой субкультуры.

Стиль макияжа Джордан многих отпугивает, так как включает в себя темные тени, черную помаду и линзы для глаз, например, красного цвета. Одежда, которую она носит, в основном черная, и украшена цепями и шипами.

Перевоплощение девушки

Хотя девушка призналась, что никогда не изменит свой стиль, она согласилась стать принцессой всего на один день по настоянию сестры. А именно, она согласилась временно перевоплотиться в «нормальную» девушку перед камерами. Ее татуировки были закрыты, ее пирсинг снят, и она заменила свой черный кожаный наряд на красивое платье.

«Я совсем растерялась, увидев себя в таком образе. Я ожидала, что узнаю себя в зеркале, но увидела незнакомого мне человека, и это меня сильно напугало», – сказала Джордан. И добавила: «Тем не менее, я была взволнована, потому что много лет мне было интересно, как бы я выглядела на самом деле, если бы была “нормальной” девушкой».

Когда Джордан исполнила желание своей сестры, она не могла дождаться того момента, когда сможет вернуться к своему стилю. «Когда я снова облачилась в черную одежду, надела линзы и накрасилась, я почувствовала, что снова принадлежу себе. Это был интересный, первый и последний опыт», – подвела итог эксперименту Джордан.