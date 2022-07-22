Мнение: О дважды прорванном пропаг***е… Финал закономерен?

Он ведь, наверное, думал, что Бога за бороду ухватил. Что всё предусмотрел и везде соломки подстелил. Что нашёл гениальную схему, как заколачивать бабло тут, слывя «верным», чтобы в итоге осесть там как «умный» и как «свой».

Но забыл о русской мудрости, что «на двух стульях не усидишь». А потому порвался… сразу с двух концов.

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия-1» Сергей Брилёв сообщил, что больше не будет её вести и что покидает свой пост. Чем подвёл черту своей более чем 20-летней работе на главном российском государственном телеканале.

Надо сказать, «Вести в субботу» с самого основания служили неким рупором официоза. Их гостями были президенты Владимир #Путин и Дмитрий #Медведев, их тематика была строго прогосударственной в самом консервативном смысле, их патроном, судя по всему, выступали спецслужбы. Во всяком случае, к числу частых тем программы относились репортажи из штаб-квартиры Службы внешней разведки, интервью с действующими сотрудниками и ветеранами нелегальной разведки. В их числе — директор СВР Сергей Нарышкин, ветераны СВР Андрей Безруков, Гоар Вартанян, Людмила Нуйкина, Тамара Нетыкса и многие другие уважаемые люди.

Последний выпуск программы «Вести в субботу» вышел в эфир 26 февраля 2022 года. Позже Сергей Брилёв сообщил СМИ, что находится в командировке в Бразилии. Комментируя этот отъезд, писатель Виктор Шендерович, признанный в России СМИ-иноагентом, отметил, что «в ближайшее время ожидает череду срочных командировок его коллег по пропагандистскому цеху в тёплые, далёкие края…».

Впрочем, это не помогло тому, кого бывший оппозиционер, а ныне з/к Алексей Навальный назвал одним из главных «путинских пропагандистов». Как не помог ему и почтенный паспорт «с двуспальным английским лёвою», обладателем которого Сергей Брилёв является с начала 2000-х. В конце марта он попал под санкции Великобритании, которые предусматривают запрет на въезд в Соединённое Королевство и блокировку всех средств и активов. Как заявили в британском МИДе, ограничения должны ударить «по бесстыжим пропагандистам, которые продвигают путинские фейковые новости и нарративы». Ударили…

Но и «двурушничества» Сергею Брилёву не простили тоже. В самый сложный момент он отправился куда подальше, причём по доброй воле. Попытки объяснить этот вояж усталостью, возрастом и даже проблемами со здоровьем (были сообщения о хирургическом вмешательстве и сложной реабилитации) успеха не возымели. Поста замдиректора телеканала он в итоге лишился.

Что ж, его пример — другим наука? Или же — всё не впрок?

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