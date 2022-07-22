 

11 признаков того, что в ваш дом проникла нечистая сила

22.07.2022, 8:26, Разное
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В группе “Богатая история католической веры” в Фейсбук был недавно размещен любопытный пост о том, как определить, что в ваш дом проникли демоны, призраки или иная нечисть.

Всего там указано 11 симптомов, которые предваряет комментарий, что некоторые из них вполне могут быть естественными и легко объяснимыми, так что обнаружив что-то из списка у себя в доме, не надо сразу паниковать, а лучше проконсультироваться с экзорцистом:

1) “Физическая дезориентация” – это значит, что в доме постоянно болеет кто-то из членов семьи.

2) “Эмоциональная дезориентация” – люди постоянно ссорятся между собой, у членов семьи наблюдается депрессия, они ощущают себя уставшими, вялыми, нелюбимыми, никому не нужными и отвергнутыми.

3) В дом часто “вторгаются” различные животные или насекомые. Особенно опасными считаются муравьи, мухи, комары, змеи и одинокая птица черного цвета.

4) Странный запах, особенно запахи серы, рыбы, шерсти, свечей и запах, похожий на тот, что может исходить от разлагающегося трупа. Причем запах или запахи могут ощущаться лишь в какой-то одной комнате.

5) Необычное поведение домашних питомцев – собака начинает часто лаять без причины, боится заходить в определенную комнату и т.д.

6) Предметы двигаются сами по себе – ну, с этим понятно, это называется полтергейст и его сложно спутать с чем-то еще.

7) Электронные приборы включаются и выключаются сами по себе.

8) Бесконечная череда проблем – проблемы с деньгами, проблемы на работе, в бизнесе, с детьми, отношениях со второй половинкой, родственниками, в том числе когда родственники начинают умирать один за другим.

9) Пугающие звуки – непонятные шаги, плач невидимого ребенка, неведомый голос, зовущий вас по имени.

10) Нарушения сна – слишком частые и пугающие кошмары.

11) Наблюдение странных вещей – кровавые пятна на стенах, грязные пятна в форме Иисуса, пугающие тени, черная или белая дымка, следы от царапин на стене, отпечатки чужих ног на полу.



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